СК не нашел криминала в падении самодельного самолета под Рязанью

ВОРОНЕЖ, 5 июл — РИА Новости. Следствие не нашло состава преступления в истории с падением самодельного самолета в Рязанской области, когда погиб пилот, сообщил в среду РИА Новости представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Крушение произошло рядом с населенным пунктом Листвянка вечером 30 мая. По данным следствия, самодельный летательный аппарат взлетел с аэродрома "Протасово", им управлял владелец — житель Рязани 1958 года рождения. СК начал доследственную проверку по факту трагедии.

"По этому самолету у нас будет отказ в возбуждении уголовного дела, поскольку он был самодельный, то есть нигде не зарегистрированный. Мы будем передавать (материалы) по подследственности на территорию, и будут заниматься сотрудники полиции", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в возбуждении дела отказано "в виду отсутствия состава преступления", предусмотренного статьей "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Как пояснил РИА Новости представитель следствия, предположительно, авария произошла из-за того, что пилоту стало плохо в воздухе. По его словам, вероятно, пилот потерял сознание в полете и потерял контроль над управлением самолетом. По данным следствия, на воздушном судне была спасательная парашютная система "Кобра", которую, в случае нештатной ситуации, пилот мог активировать и спустить самолет на парашюте. Также, по информации следствия, мотор самолета работал нормально, а находившемуся на земле товарищу пилот по рации говорил о том, что все системы действуют исправно.

За последнее время это второе крушение самодельного самолета в районе Листвянки. Предыдущая трагедия произошла днем 4 сентября 2016 года, когда погиб пилот — 57-летний житель Рязани.