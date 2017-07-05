Град на Кубани повредил крыши более 200 домов

КРАСНОДАР, 5 июл — РИА Новости. Прошедший во вторник град, по предварительной информации, повредил в Лабинском районе Краснодарского края крыши 220 частных домов, сообщает ГУМЧС по Кубани.

Ранее сообщалось, что во вторник во второй половине дня в Лабинском районе Краснодарского края прошел град диаметром около 5 сантиметров. Осадки выпали в станице Ахметовской и селе Горное Ахметовского сельского поселения.

​

По данным властей Лабинского района, пострадавших нет. "По итогам работы комиссий установлено, что в станице Ахметовской градом частично повреждены крыши порядка 200 частных домовладений, в селе — 20 крыш частных домовладений. Работа комиссий по обследованию продолжается", – говорится в сообщении.

В Лабинском районе крупный град повредил крыши порядка 220 домов https://t.co/3GvTyIjXyO pic.twitter.com/OlgXMIDwjv — Регион Онлайн-Кубань (@RegionsOnline) 5 июля 2017 г.

​

Как уточняют власти района, град повредил кровли на здании администрации Ахметовского сельского поселения, школе № 21 станицы Ахметовской Лабинского района и турбазе "Горный воздух".

​

Комиссии оценивают материальный ущерб, идет подготовка плана аварийно-восстановительных работ. Для ликвидации последствий ЧС, восстановления нормальной жизни на территории Ахметовского сельского поселения с вечера вторника введен режим чрезвычайной ситуации.

​