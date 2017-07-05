Град на Кубани повредил крыши более 200 домов

КРАСНОДАР, 5 июл — РИА Новости. Прошедший во вторник град, по предварительной информации, повредил в Лабинском районе Краснодарского края крыши 220 частных домов, сообщает ГУМЧС по Кубани.
Ранее сообщалось, что во вторник во второй половине дня в Лабинском районе Краснодарского края прошел град диаметром около 5 сантиметров. Осадки выпали в станице Ахметовской и селе Горное Ахметовского сельского поселения.
В двух районах Кубани выпал пятисантиметровый град https://t.co/4hGcLcVJc4 pic.twitter.com/g9expqOmNw— Регион Онлайн-Кубань (@RegionsOnline) 4 июля 2017 г.
По данным властей Лабинского района, пострадавших нет. "По итогам работы комиссий установлено, что в станице Ахметовской градом частично повреждены крыши порядка 200 частных домовладений, в селе — 20 крыш частных домовладений. Работа комиссий по обследованию продолжается", – говорится в сообщении.
В Лабинском районе крупный град повредил крыши порядка 220 домов https://t.co/3GvTyIjXyO pic.twitter.com/OlgXMIDwjv— Регион Онлайн-Кубань (@RegionsOnline) 5 июля 2017 г.
Как уточняют власти района, град повредил кровли на здании администрации Ахметовского сельского поселения, школе № 21 станицы Ахметовской Лабинского района и турбазе "Горный воздух".
На территории Краснодарского края в ближайшие часы пройдет град #кубань https://t.co/Lt8Z4DAauP pic.twitter.com/jnFDi7IquO— Живая Кубань (@livekuban_info) 18 августа 2016 г.
Комиссии оценивают материальный ущерб, идет подготовка плана аварийно-восстановительных работ. Для ликвидации последствий ЧС, восстановления нормальной жизни на территории Ахметовского сельского поселения с вечера вторника введен режим чрезвычайной ситуации.
5-сантиметровый град выпал в Мостовском и Лабинском районах https://t.co/LGmhnXi2XX pic.twitter.com/8N1iPiq79T— Кубань Официальная (@kuban_official) 4 июля 2017 г.