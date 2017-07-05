Стали известны новое подробности дела о ДТП в Татарстане с 14 жертвами

САМАРА, 5 июл — РИА Новости. Водители автобуса, попавшего в ДТП в Татарстане, имели дни отдыха перед поездкой, во время которой в столкновении с грузовиком погибли 14 человек, сообщает компания-перевозчик "Евразийская корпорация автовокзалов".

Автобус "Неоплан", ехавший по маршруту Самара — Ижевск, в ночь на воскресенье столкнулся с грузовиком MAN, который буксировался на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ". ЧП произошло в 9 километрах от города Заинск. По уточненным данным, в автобусе находились 29 человек, в результате столкновения он опрокинулся на проезжую часть и загорелся. На месте погибли 14 человек, в том числе четверо детей, 15 пострадали (из них были госпитализированы 12).

"Перед выездом на линию у обоих водителей были выходные в соответствии с графиком сменности. Каждый из них отдыхал не менее 36 часов… Перед выездом на маршрут оба водителя прошли медицинский осмотр у лицензированных медиков", — цитируются на сайте компании слова генерального директора Оксаны Никитиной.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Пресс-служба МЧС России Пассажирский автобус столкнулся с "КамАЗом" в Татарстане. Кадры с места ДТП

В компании сообщили, что автобус Neoplan Tourliner, который попал в ДТП, был куплен в 2008 году на заводе-изготовителе в Германии и имеет сертификат одобрения типа транспортного средства для междугородних и международных перевозок. По данным перевозчика, за автобусом были закреплены опытнейшие водители, которые на протяжении многолетней деятельности строго выполняли режим труда и отдыха водителя, взысканий и замечаний не имели. Как отмечается в заявлении компании, предрейсовый технический осмотр автобуса был проведен сертифицированным механиком на специальном оборудовании. По информации перевозчика, плановое техническое обслуживание автобус, попавший в ДТП, прошел 28 июня.

"Что послужило причиной данной трагедии – установит следствие. Ведется ли проверка в отношении владельца КАМАЗа и неисправного МАНа, которые осуществляли буксировку в ночное время на неосвещенном участке автодороги, нам не известно. Ни в одном источнике нам не удалось выяснить владельцев и имен водителей этих двух транспортных средств. Нигде не содержится информации о том, был ли освещен габаритными огнями неисправный грузовик, совершал ли он маневрирование, пытался ли уйти от столкновения", — отметили в компании. Перевозчик сообщил, что все пассажиры автобуса была застрахованы на 2 миллиона рублей каждый. В компании добавили, что они готовы оказать любое содействие и помощь семьям пострадавших.

Ранее сообщалось, что директор "Евразийской корпорации автосервиса" задержана в рамках расследования дела о ДТП. Следственное управление сообщало, что обратится в суд с ходатайством об аресте главы компании-владельца автобуса, однако в итоге следствие не стало просить об этом.