Стали известны новое подробности дела о ДТП в Татарстане с 14 жертвами

САМАРА, 5 июл — РИА Новости. Водители автобуса, попавшего в ДТП в Татарстане, имели дни отдыха перед поездкой, во время которой в столкновении с грузовиком погибли 14 человек, сообщает компания-перевозчик "Евразийская корпорация автовокзалов".
"Перед выездом на линию у обоих водителей были выходные в соответствии с графиком сменности. Каждый из них отдыхал не менее 36 часов… Перед выездом на маршрут оба водителя прошли медицинский осмотр у лицензированных медиков", — цитируются на сайте компании слова генерального директора Оксаны Никитиной.
В компании сообщили, что автобус Neoplan Tourliner, который попал в ДТП, был куплен в 2008 году на заводе-изготовителе в Германии и имеет сертификат одобрения типа транспортного средства для междугородних и международных перевозок. По данным перевозчика, за автобусом были закреплены опытнейшие водители, которые на протяжении многолетней деятельности строго выполняли режим труда и отдыха водителя, взысканий и замечаний не имели. Как отмечается в заявлении компании, предрейсовый технический осмотр автобуса был проведен сертифицированным механиком на специальном оборудовании. По информации перевозчика, плановое техническое обслуживание автобус, попавший в ДТП, прошел 28 июня.
Ранее сообщалось, что директор "Евразийской корпорации автосервиса" задержана в рамках расследования дела о ДТП. Следственное управление сообщало, что обратится в суд с ходатайством об аресте главы компании-владельца автобуса, однако в итоге следствие не стало просить об этом.