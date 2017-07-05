Жительница Забайкалья задушила плачущего младенца подушкой

КРАСНОЯРСК, 5 июл — РИА Новости. Жительница города Хилок Забайкальского края задушила своего трехмесячного ребенка подушкой за то, что он плакал, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК РФ по региону Егор Марков.

"По версии следствия… обвиняемая в своем доме в Хилке убила собственного трехмесячного сына. Когда сын начал капризничать, мать задушила его, положив на него подушку. В ходе первоначальных следственных действий женщина полностью призналась в совершении преступления. Свои показания она подтвердила и после предъявления обвинения", — сказал Марков.

В настоящее время 26-летней женщине за убийство малолетнего предъявлено обвинение, в среду она арестована по решению суда.