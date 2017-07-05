Под Курском подросток погиб, забравшись на опору ЛЭП ради селфи

ВОРОНЕЖ, 5 июл — РИА Новости. СК выясняет обстоятельства гибели 16-летнего жителя Курской области, который забрался на опору линии электропередачи, чтобы сделать селфи, и получил удар током, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
"Подросток решил сделать селфи, для чего, несмотря на уговоры друзей, решил залезть на опору высоковольтной линии электропередачи. Зацепившись за электрические провода, находящиеся под напряжением более 10 тысяч вольт, он получил поражение электрическим током, в результате чего упал с 20-метровой высоты и скончался на месте", — говорится в сообщении.
По словам Рассамакина, подросток и его одежда обгорели, однако точную причину смерти (от удара током или в результате падения) назовет экспертиза. Рассамакин добавил, что погибший жил в семье с отчимом, матерью и младшим братом, а также состоял на учете в ПДН.