Под Курском подросток погиб, забравшись на опору ЛЭП ради селфи

ВОРОНЕЖ, 5 июл — РИА Новости. СК выясняет обстоятельства гибели 16-летнего жителя Курской области, который забрался на опору линии электропередачи, чтобы сделать селфи, и получил удар током, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

Информация о смерти 16-летнего жителя Рыльского района Курской области поступила следователям в ночь на 5 июля. В ходе начатой доследственной проверки выяснилось, что накануне вечером юный житель поселка имени Куйбышева гулял в окрестностях города Рыльска с двумя несовершеннолетними друзьями.

"Подросток решил сделать селфи, для чего, несмотря на уговоры друзей, решил залезть на опору высоковольтной линии электропередачи. Зацепившись за электрические провода, находящиеся под напряжением более 10 тысяч вольт, он получил поражение электрическим током, в результате чего упал с 20-метровой высоты и скончался на месте", — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Максим Рассамакин, со слов электриков, в 21.38 мск произошел сбой по линии. По их словам, в это время, скорее всего, и произошел момент соприкосновения подростка с проводами. Электрики также рассказали следствию, что подросток добрался до самого верха столба, там попал под напряжение и поэтому упал, зацепившись за провода.

По словам Рассамакина, подросток и его одежда обгорели, однако точную причину смерти (от удара током или в результате падения) назовет экспертиза. Рассамакин добавил, что погибший жил в семье с отчимом, матерью и младшим братом, а также состоял на учете в ПДН.