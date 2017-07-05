Пропавшего в пермском лесу мальчика нашли живым

УФА, 5 июл — РИА Новости. Спасатели Пермского края нашли потерявшегося в лесу 10-летника грибника живым в пяти километрах от родной деревни, сообщила РИА Новости в среду старший помощник руководителя управления СК РФ по краю Ирина Незнамова.

По данным следствия, накануне утром мальчик с отцом пошел в лес по грибы, а когда устал, папа отправил его домой одного. До дома ребенок вчера так и не добрался.

"Мальчик найден живым в лесном массиве в пяти километрах от родной деревни Юньга Кудымкарского района. Сейчас спасатели доставляют его к родителям в село. О том, каково его состояние, сообщат медики после обследования ребенка",- сказала Незнамова.

По ее словам, следствие продолжает проверку по данному ЧП. По ее результатам будет решено, есть ли в произошедшем состав какого-либо преступления.