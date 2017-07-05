Граната, найденная на северо-востоке Москвы, оказалась сувениром

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. "Граната", найденная на северо-востоке Москвы, оказалась муляжом, оцепление снято, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил о том, что учебная граната была обнаружена на северо-востоке Москвы. Место было оцеплено, ожидался приезд саперов.

"Найденная "граната" оказалась сувенирной продукцией. Оцепление снято, движение на 2-м Ботаническом проезде снова открыто", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили, что обнаруженный бесхозный предмет не представляет опасности. "Проверка завершена, найденный предмет не представляет общественной опасности", — сказал собеседник агентства.