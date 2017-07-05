Названа возможная причина крушения легкомоторного самолета под Самарой

САМАРА, 5 июл — РИА Новости. Падение легкомоторного самолета в Самарской области могло произойти из-за отсутствия топлива и разгерметизации двигателя, сообщил РИА Новости помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов.

Инцидент произошел 30 июня около 18.00 у села Захаровка в Ставропольском районе. Пилот, находившийся в кабине, был доставлен в больницу, где позже скончался.

"По предварительной версии, причиной крушения явилась разгерметизация двигателя воздушного судна, а также исчерпание запаса топлива. Проверка прокуратуры по факту падения самолета продолжается", — сообщил Ворошилов.

Как он отметил, воздушное судно было самодельным. Бортовые номера и какие-либо документы в самолете отсутствовали.

Ранее в Приволжской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что тип упавшего воздушного судна установлен. По данным надзорного ведомства, это Арго-02 – сверхлегкий учебно-тренировочный самолет.