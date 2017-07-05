На северо-востоке Москвы нашли гранату

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Учебную гранату обнаружили возле остановки транспорта на северо-востоке Москвы, полиция оцепила место, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.

"На 2-м Ботаническом проезде возле остановки была найдена, предположительно, учебная граната. Место оцеплено. Ожидается прибытие саперов для проверки", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили РИА Новости, что на указанном проезде был обнаружен бесхозный предмет, не уточнив, что именно было найдено.