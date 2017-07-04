В детском лагере под Ярославлем произошла вспышка кишечной инфекции

БРЯНСК, 4 июл – РИА Новости. Работа детского лагеря "Черная речка" в Ярославской области временно приостановлена из-за выявления острой кишечной инфекции у пяти отдыхавших в нем детей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"По состоянию на 17.00 мск 4 июля пяти детям, находившимся в лагере, поставлен предварительный диагноз острая кишечная инфекция. Вынесен протокол о временном запрете деятельности лагеря", — говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора проводят обследование помещений и пищеблока лагеря. Отобраны пробы воды, пищевых продуктов, смывы. Обследован персонал пищеблока.

По результатам проверок виновные будут привлечены к административной ответственности, говорится в сообщении.