В бытовом помещении московской больницы нашли тело младенца

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк В Новокузнецке на мусороперерабатывающем заводе нашли тела двух младенцев Мертвую новорожденную девочку обнаружили в одном из бытовых помещений больницы в Москве, обстоятельства случившегося выясняются, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Тело обнаружили "сегодня утром в помещении санитарно-технической комнаты одной из московских больниц по Ленинскому проспекту". Сейчас следствие решает, есть ли в произошедшем состав уголовного дела.