СК проверяет информацию об избиении фельдшера скорой под Псковом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Сотрудники управления CК по Псковской области начали доследственную проверку информации СМИ об избиении фельдшера скорой помощи в городе Великие Луки, сообщает пресс-служба ведомства.

"Проводится доследственная проверка по сообщению средств массовой информации об избиении фельдшера скорой медицинской помощи. Из опубликованной информации следует, что в городе Великие Луки пациент избил женщину-фельдшера, которая оказывала ему первую медицинскую помощь при доставлении в больницу", — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.