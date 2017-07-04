В московском метро пассажир упал на рельсы

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро вошло в график — поезда около 20 минут следовали с увеличенными интервалами из-за падения мужчины на пути станции "Выхино".

"Таганско-Краснопресненская линия. Движение поездов входит в график", — говорится в сообщении официального Twitter-аккаунта метро.

Интервалы движения поездов на некоторое время выросли на южном участке линии. Как пояснил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, упавший на рельсы мужчина погиб. По его словам, тело уже достали с рельсов.