Следствие не будет просить об аресте водителя после ДТП в Татарстане

КАЗАНЬ, 3 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Срок задержания второго водителя автобуса и водителя грузовика, попавших в ДТП с 14 погибшими в Татарстане в ночь на воскресенье, истекает во вторник, следствие не намерено просить суд об их аресте, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного следственного управления МВД по Татарстану.

"Сегодня истекает срок задержания водителя грузовика и второго водителя автобуса. В отношении них будет избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", — сказал собеседник агентства.

Ранее ГСУ МВД по Татарстану сообщало, что водителю автобуса, который в момент ДТП находился за рулем, срок задержания продлен до 72 часов. В настоящее время водитель остается в больнице под охраной полиции.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Пресс-служба МЧС России Пассажирский автобус столкнулся с "КамАЗом" в Татарстане. Кадры с места ДТП

Автобус "Неоплан", ехавший по маршруту Самара — Ижевск, в ночь на воскресенье столкнулся с грузовиком MAN, который буксировался на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ". ЧП произошло в 9 километрах от города Заинск. По уточненным данным, в автобусе находились 29 человек, в результате столкновения он опрокинулся на проезжую часть и загорелся. На месте погибли 14 человек, в том числе четверо детей, 15 пострадали (из них были госпитализированы 12). В настоящее время в больницах остаются восемь пострадавших.

По факту ДТП возбуждены уголовные дела о "нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц" и "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". По предварительной информации, озвученной заместителем начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Сергеем Добряковым, причиной ДТП могли стать утомленность водителя автобуса и превышение скорости.