Следствие не будет просить об аресте водителя после ДТП в Татарстане

КАЗАНЬ, 3 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Срок задержания второго водителя автобуса и водителя грузовика, попавших в ДТП с 14 погибшими в Татарстане в ночь на воскресенье, истекает во вторник, следствие не намерено просить суд об их аресте, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного следственного управления МВД по Татарстану.
Ранее ГСУ МВД по Татарстану сообщало, что водителю автобуса, который в момент ДТП находился за рулем, срок задержания продлен до 72 часов. В настоящее время водитель остается в больнице под охраной полиции.
Автобус "Неоплан", ехавший по маршруту Самара — Ижевск, в ночь на воскресенье столкнулся с грузовиком MAN, который буксировался на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ". ЧП произошло в 9 километрах от города Заинск. По уточненным данным, в автобусе находились 29 человек, в результате столкновения он опрокинулся на проезжую часть и загорелся. На месте погибли 14 человек, в том числе четверо детей, 15 пострадали (из них были госпитализированы 12). В настоящее время в больницах остаются восемь пострадавших.