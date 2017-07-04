Нижегородских полицейских обвиняют в халатности, повлекшей смерть детей

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Двое полицейских из Нижнего Новгорода пойдут под суд по обвинению в халатности, которая привела к убийству шести детей, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она уточнила, что завершено расследование дела в отношении Дмитрия Обливина и Владимира Филимонова, обвиняемых в преступлении по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц".

"Утверждено обвинительное заключение, оно направлено в Нижегородский районный суд города Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу", — сказала Петренко.

В 2015 году мужчина убил супругу и шестерых детей. По версии следствия, с октября 2014 года по июль 2015 года в отдел полиции №5 по Нижнему Новгороду неоднократно обращалась женщина, жаловавшаяся на хулиганство мужа, побои членов семьи, угрозы убийством и расчленением, в том числе в адрес малолетних детей.

Как заявляет следствие, жалобы несколько месяцев оставались без надлежащей проверки, участковые с согласия их руководителей выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, говорится в материалах дела. В заявлениях женщина указывала, что супруг болен шизофренией.

В результате преступного бездействия сотрудников полиции, как считают в СК, не было своевременно принято решение привлечь мужчину к уголовной ответственности; женщина и ее дети продолжали оставаться в обстановке, угрожающей их жизни и здоровью. В результате супруг, осознавая свою безнаказанность, в 2015 году совершил убийство жены и шестерых малолетних детей.