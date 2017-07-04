Верховный суд подтвердил 15-летний срок для вербовщика террористов из КЧР

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Верховный суд РФ во вторник оставил в силе 15-летний срок жителю Карачаево-Черкесии Иисусу (Казбеку) Бостанову, который во время службы в мечети призывал прихожан присоединиться к войне в Сирии, а во время ареста обстрелял полицейских и угрожал прострелить прокурору голову, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор Северо-Кавказского окружного военного суда в отношении Бостанова оставить без изменения, а апелляционную жалобу подсудимого — без удовлетворения", — говорится в решении суда.

Суд установил, что Бостанов в июле 2015 года во время службы в мечети поселка Архыз призывал прихожан присоединиться к "братьям" из незаконных формирований, воюющих в Сирии.

Позднее, согласно материалам дела, при задержании обвиняемый три раза выстрелил в сотрудников полиции из переделанного в боевой травматического пистолета. А в ходе заседания Черкесского суда по вопросу об аресте задержанного он пообещал прокурору "произвести контрольный выстрел в его голову". Также дома у Бостанова был обнаружен тайник с автоматом Калашникова, боеприпасами к гранатомету и патронами.

Суд признал его виновным в публичных призывах к терроризму, экстремизме, незаконном обороте оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и так далее. В качестве дополнительного наказания суд оштрафовал Бостанова на 100 тысяч рублей.

Защита Бостанова настаивала, что к одним преступлениям он не имеет отношения, а другие его действия неверно квалифицированы. В частности, адвокат утверждает, что выстрелы в полицейских не могут расцениваться как посягательство на их жизнь.

Обвиняемый также заявил о своей невиновности, признав лишь, что угрожал прокурору, но сделал это "на эмоциях".