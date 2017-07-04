В МВД назвали возможную причину аварии с 14 жертвами в Татарстане

КАЗАНЬ, 4 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Усталость водителя автобуса и превышение скорости могли стать причиной ДТП в Татарстане, которое унесло жизни 14 человек, сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Сергей Добряков.

"Пока не доказано, но есть основания полагать, что водитель находился в утомленном состоянии", — сказал Добряков журналистам,

По его мнению, это могло быть связано с тем, что его вовремя не заменили на другого. Усталость могла привести к тому, что не была выбрана безопасная дистанция и не соблюдался скоростной режим. "Один из решающих факторов — это утомленность водителя автобуса", — подчеркнул Добряков.

Кроме того, по предварительной информации заместителя начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, скорость автобуса в момент аварии составляла порядка 87 километров в час при разрешенной в 70 километров в час.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Пресс-служба МЧС России Пассажирский автобус столкнулся с "КамАЗом" в Татарстане. Кадры с места ДТП

Столкновение пассажирского автобуса "Неоплан" с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ", произошло неподалеку от Заинска в ночь на воскресенье. По уточненным данным, в автобусе находились 29 человек, он следовал по маршруту Самара — Ижевск. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. На месте погибли 14 человек, в том числе четверо детей, 15 пострадали (из них были госпитализированы 12). В настоящее время в больницах остаются восемь пострадавших.

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по статьям "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По данным регионального следственного управления СКР, рассматриваются все версии произошедшего. В частности, как отмечалось, водитель мог уснуть за рулем, его мог ослепить свет фар, он мог не справиться с управлением при обгоне.