Под Москвой задержали возможного убийцу, пытавшегося сжечь останки жертвы

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Старший помощник руководителя главка СК России по Москве Юлия Иванова подтвердила РИА Новости задержание подозреваемого в убийстве человека, расчленении его тела и попытке сжечь останки в Подмосковье.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что сторож базы отдыха в Подмосковье обнаружил в мангале обугленные части тела человека. Он пояснил, что в домике, рядом с которым стоял мангал, были задержаны двое подозреваемых в преступлении в состоянии опьянения. Источник отметил, что в этом помещении были обнаружены предполагаемые орудия убийства, а по месту жительства подозреваемых – предположительно, следы крови.

Как сообщила Иванова, по версии следствия, 2 июля подозреваемый и потерпевший распивали спиртное в квартире в Зеленограде. Следствие считает, что между ними возник конфликт, вследствие которого подозреваемый нанес знакомому не менее двух ударов молотком в область головы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

"После, желая скрыть следы преступления, подозреваемый расчленил тело и вывез останки на территорию Московской области, где хотел их сжечь", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что во время допроса фигурант полностью признал вину и дал изобличающие показания. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.