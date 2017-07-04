Под Москвой задержали возможного убийцу, пытавшегося сжечь останки жертвы

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Старший помощник руководителя главка СК России по Москве Юлия Иванова подтвердила РИА Новости задержание подозреваемого в убийстве человека, расчленении его тела и попытке сжечь останки в Подмосковье.
Как сообщила Иванова, по версии следствия, 2 июля подозреваемый и потерпевший распивали спиртное в квартире в Зеленограде. Следствие считает, что между ними возник конфликт, вследствие которого подозреваемый нанес знакомому не менее двух ударов молотком в область головы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
"После, желая скрыть следы преступления, подозреваемый расчленил тело и вывез останки на территорию Московской области, где хотел их сжечь", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что во время допроса фигурант полностью признал вину и дал изобличающие показания. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.