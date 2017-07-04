В мангале на подмосковной базе отдыха нашли останки человека

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Останки человека обнаружили в мангале на базе отдыха в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Сторож базы отдыха почувствовал неприятный запах горелого. Во время обхода территории он обнаружил в мангале рядом с одним из домиков обугленные части человеческого тела и вызвал полицию. Неподалеку в кустах была обнаружена голова человека без ушей — они находились в мангале", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в скором времени были установлены подозреваемые в преступлении — они в состоянии опьянения спали в домике, рядом с которым стоял мангал.

"В этом помещении были обнаружены предполагаемые орудия преступления — топор, молоток, пила. Также в домике были найдены медицинские маски, бахилы, перчатки, полиэтиленовая пленка со следами вещества, похожего на кровь", — пояснил источник.

Он отметил, что правоохранители выехали по месту жительства подозреваемых. По его словам, в их жилище также были обнаружены, предположительно, следы крови. По данным собеседника агентства, подозреваемые задержаны. Правоохранители выяснили, что один из задержанных ранее работал шеф-поваром в ресторане, добавил источник. По его словам, причиной преступления мог стать бытовой конфликт.

"Проводится комплекс оперативных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — заключил источник.