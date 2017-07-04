МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Найдено тело седьмого погибшего в результате опрокидывания лодки на челябинском озере, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

"По информации на 9.15 (7.15 мск) поисково-спасательные работы на месте происшествия в Чесменском районе Челябинской области завершаются. Найден последний погибший, который до сегодняшнего утра считался пропавшим без вести. Его тело поднято на поверхность. Более подробно обстоятельства гибели будут устанавливать следственные органы.", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в запруде около поселка Тогузак перевернулась лодка, в которой, по предварительным данным, находились девять человек, спастись после опрокидывания лодки смогли четверо детей. Еще двое взрослых находились на берегу и пропали при попытке оказать тонущим помощь. Спасатели обнаружили тела шести человек, в том числе четверых детей.