В Красноярске три человека скончались, отравившись неизвестным спиртом

КРАСНОЯРСК, 4 июл — РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства смерти трех человек, тела которых были обнаружены в гаражном массиве в Советском районе Красноярска; предположительно, все отравились спиртосодержащей жидкостью, сообщил РИА Новости официальный представитель краевого главка МВД Артем Кишкурин.

По его словам, в понедельник вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в гараже были обнаружены четыре человека в бессознательном состоянии.

"Сотрудники полиции обнаружили тело 52-летнего мужчины. Еще трое пострадавших были госпитализированы. Позже скончались 29-летняя женщина и 39-летний мужчина. По предварительным данным, причиной их гибели стало отравление неустановленной спиртосодержащей жидкостью", — сказал Кишкурин.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.