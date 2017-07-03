Мосгорсуд до осени оставил под арестом экс-главу Марий Эл Маркелова

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки в 235 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Маркелов находится в СИЗО "Лефортово". Также суд признал законным продление ареста его предполагаемой подельницы Наталии Кожановой.

Следственный комитет возбудил против Маркелова и его предполагаемых соучастников уголовное дело по статьям "Получение взятки", "Дача взятки", "Посредничество во взяточничестве".

Следователи полагают, что Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Предполагаемому взяткодателю — депутату Кривашу — заочно предъявлено обвинение в даче взятки, он, по словам следователя, объявлен в федеральный розыск. Выступившая, по мнению следствия, посредником во взяточничестве руководитель телеканала "12 регион" Наталия Кожанова находится под стражей.