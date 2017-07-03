В Татарстане семья из трех человек погибла в выгребной яме

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства гибели семьи из трех человек, чьи тела были обнаружены в выгребной яме, сообщает республиканское управление СК.

"Второго июля 2017 в выгребной яме в одном из домохозяйств по улице Уссурийской города Казани обнаружены тела супружеской пары 1958 и 1960 г.р. и их сына 1985 г.р. По данному факту следственными органами СК РФ по республике Татарстан проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, хозяин дома занимался прочисткой засорившегося стока выгребной ямы и "в какой-то момент вдохнул выделившийся из нее газ, предположительно метан, после чего потерял сознание". Услышав крики о помощи, за ним спустился сын и также потерял сознание. Ставшая свидетелем трагедии женщина сообщила о произошедшем соседям, и тоже залезла в яму, после чего упала. Тела членов семьи извлекли прибывшие на место спасатели.