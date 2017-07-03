В Воронеже посетителей ТЦ эвакуировали после анонимного звонка

САМАРА, 3 июл — РИА Новости. Посетителей ТЦ в Воронеже эвакуировали из-за сообщения о подозрительном предмете, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

"Сегодня поступило сообщение о нахождении странного предмета в торговом центре в Воронеже. Была проведена эвакуация посетителей. Сейчас разыскивается человек, позвонивший в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сказал собеседник агентства. Как сообщили в ГУМВД по региону, сообщение поступило в полицию около 11.00 мск.

По информации источника в экстренных службах региона, из здания были выведены более 1,2 тысячи человек.