На экс-главу уральского "Яблока" завели дело о превышении полномочий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Следствие завело уголовное дело на бывшего руководителя свердловского отделения партии "Яблоко" и экс-главу города Первоуральск Свердловской области Юрия Переверзева из-за превышения полномочий при передаче земельного участка, сообщила РИА Новости представитель региональной прокуратуры Марина Канатова.

Переверзев в 2011 году был избран мэром Первоуральска, однако в 2013 году его отправили в отставку. В последнее время Переверзев занимал пост главы свердловского отделения партии "Яблоко". Однако в конце июня Переверзев заявил о своем несогласии с выдвижением от "Яблока" на пост губернатора кандидатуры мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Из-за этого Переверзев сложил с себя полномочия и вышел из партии.

"Прокуратура Первоуральска проверила соблюдение земельного законодательства при распоряжении земельными участками в администрации городского округа Первоуральск. В ходе надзорных мероприятий установлено, что на тот момент занимавший должность главы городского округа Первоуральск (Юрий Переверзев) подписал заведомо незаконное постановление о предоставлении земельного участка садовому некоммерческому товариществу в собственность бесплатно", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что кадастровая стоимость земельного участка превышает 27 миллионов рублей. Прокуратура опротестовала постановление. Протест был удовлетворен. "Однако поскольку участок был перепродан, и, соответственно, муниципалитету причинен ущерб на вышеуказанную сумму, прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело", — отметила Канатова.

По ее словам, дело возбуждено по части 2 статьи "превышение должностных полномочий". Переверзеву грозит до семи лет лишения свободы.

Следственное управление СК РФ по Свердловской области в понедельник сообщает, что сейчас устанавливаются все обстоятельства. "Проводится допрос свидетелей, анализируется интересующая следствие документация, выполняются иные следственные действия, по результатам которых вышеуказанному факту будет дана надлежащая правовая оценка", — говорится в сообщении.