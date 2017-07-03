В Подольске следователь сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Следователь УМВД по городскому округу Подольск сбил пенсионерку в подмосковной деревне Поливаново и скрылся; в отношении него проводится служебная проверка, по результатам которой он будет уволен, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

По данным полиции, ДТП произошло 2 июля в деревне Поливаново в Подольском районе Подмосковья. Следователь ехал на иномарке и совершил наезд на 79-летнюю жительницу Москвы, которая двигалась по краю дороги, после чего скрылся с места происшествия.

"По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что к строгой дисциплинарной ответственности будут также привлечены руководители следователя.