В Подольске следователь сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Следователь УМВД по городскому округу Подольск сбил пенсионерку в подмосковной деревне Поливаново и скрылся; в отношении него проводится служебная проверка, по результатам которой он будет уволен, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
"По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что к строгой дисциплинарной ответственности будут также привлечены руководители следователя.