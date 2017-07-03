Суд над лидером хакерской группы "Шалтай-Болтай" будет закрытым

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрит дело лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе суда.

"Дело маркировано грифом "секретно" и будет рассмотрено в закрытом режиме", — сказали в пресс-службе.

Лидер хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев, дело которого выделено в отдельное производство, ранее признал свою вину и раскаялся. Аникееву предъявлено обвинение в окончательной редакции по взлому почты шести человек, в том числе Елены Морозовой из группы "Сумма", Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра РФ), Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.

При этом Тимакова и Прокопенко не были признаны потерпевшими по делу.

Адвокат Аникеева Руслан Коблев сообщал РИА Новости, что его подзащитный отрицает контакты с ФСБ и политический характер деятельности группы, целью которой, по его словам, была свобода информации и свобода в интернете. Аникеев также отрицает шантаж людей, у которых они взламывали почту.