В Чечне около 174,5 тысячи человек остались без электроснабжения

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Около 174,5 тысячи человек в Чеченской республике остались без электроснабжения, причина выясняется, говорится в материалах Минэнерго РФ.

Сообщается, что 3 июля в 11.55 действием защит отключилась работающая в тупиковом режиме высоковольтная линия 110 кВ "Наурская – ПС №84" ("МРСК Северного Кавказа"). Обесточены: подстанции 110 кВ – 3; подстанции 35 кВ – 9.

"Без электроснабжения остались бытовые потребители (около 174,5 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей – 37 МВт. Ведутся аварийно-восстановительные работы", — говорится в сообщении.