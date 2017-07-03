В ДТП с автобусом в Татарстане, по уточненным данным, погибли четверо детей

КАЗАНЬ, 3 июл — РИА Новости. Четыре ребенка, по уточненным данным, погибли при столкновении автобуса и грузовика в Татарстане в ночь на воскресенье, сообщила РИА Новости помощник руководителя регионального управления СК РФ Эльвира Газизова.

Ранее сообщалось, что в ДТП с 14 жертвами погибли двое детей.

"Погибли четыре ребенка: девочка 2004 года рождения и два брата, 2016 и 2001 годов рождения, девочка 2002 года рождения", — сказала Газизова. Она уточнила, что погибшие братья приехали с матерью, которая также погибла.

Пассажирский автобус "Неоплан", ехавший по маршруту Самара — Ижевск, в ночь на воскресенье столкнулся с грузовиком MAN, который буксировался на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ". ЧП произошло в девяти километрах от города Заинск на востоке Татарстана. По уточненным данным, в автобусе находились 29 человек, в результате столкновения он опрокинулся на проезжую часть и загорелся. На месте погибли 14 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них были госпитализированы 12).