ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – РИА Новости. Водоем под названием Максимка в Чесменском районе Челябинской области, где в воскресенье перевернулась лодка и утонули семь человек, принадлежит местному предпринимателю, одному из погибших мужчин, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правительстве региона.

По данным следствия, вечером 2 июля из озера Максимка Чесменского района (около села Чесма) извлечены тела двух мужчин, 10-летней девочки и 2-летнего мальчика. Позже были обнаружены тела 8 и 15-летнего мальчиков, поиски еще одного мужчины продолжаются. Спастись смогли четыре человека. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

По предварительным данным, мужчина со своими детьми и детьми родственников – всего девять человек — плыли в лодке, которая перевернулась. Двое мужчин поплыли с берега на помощь и утонули, сообщает следствие.

"В настоящее время установлен владелец водоема Максимка – им оказался местный предприниматель из армянской диаспоры. Он и был в лодке с детьми, он погиб. Также известно, что и лодка принадлежала ему. Причем это плавсредство не было зарегистрировано в установленном законом порядке", — рассказал собеседник агентства. Источник также отметил, что мужчина не обладал соответствующим удостоверением на право управления маломерными судами.

Как сообщил РИА Новости сотрудник пресс-центра ГУМЧС России по региону Михаил Юрин, лодка до сих пор не найдена, но известно, что она с мотором, а такие плавсредства должны быть зарегистрированы в инспекции по маломерным судам, но этого сделано не было. Владелец не обеспечил лодку средствами безопасности – спасательными жилетами, что и привело, по сути, к трагедии, уточнил он.

По предварительным данным, водоем Максимка, на котором произошла трагедия, не оборудован ни для купания, ни для катания на лодках.