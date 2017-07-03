ЧП с лодкой под Челябинском: шесть человек утонули, один пропал без вести

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Лодка с детьми перевернулась на озере в Челябинской области. По предварительным данным, погибли шесть человек, еще один мужчина числится пропавшим без вести.

Что произошло

Трагедия случилась вечером второго июля на озера Максимка Чесменского района. По данным Следственного комитета, в алюминиевой лодке типа "Казанка" находились девять человек — мужчина с детьми.

Когда лодка перевернулась, на помощь людям бросились двое мужчин, которые находились на берегу. Оба они пропали.

Вечером в воскресенье спасатели нашли тела четырех человек, еще двоих обнаружили в понедельник.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области РИА Новости рассказали, что среди погибших двое мужчин и четверо детей (три школьника и двухлетний ребенок).

"Спасатели ведут поиск еще одного пропавшего мужчины 1981 года рождения", — добавили в ведомстве.

Причина трагедии

В понедельник в МЧС рассказали, что лодка перевернулась на воде из-за перегруза.

"По предварительным данным, водоем Максим, на котором случилась беда, не оборудован ни для купания, ни для катания на лодках. Однако в нарушение требований безопасности несколько человек все же решили использовать расположенную на берегу лодку", — пояснили в ведомстве.

По данным спасателей, ни у кого из находившихся в лодке не было спасательных жилетов.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Сейчас сотрудники СК опрашивают очевидцев ЧП, назначен ряд экспертиз.

Помощь семьям погибших

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский пообещал, что семьям погибших окажут материальную помощь.

"Посмотрел в материалах даты рождения погибших… Это вызывает бурные эмоции. Все обстоятельства трагедии еще предстоит установить, но уже сейчас понятно, что она произошла вследствие пренебрежения правилами безопасности ", — сказал глава региона после экстренного совещания.

По словам замгубернатора Олега Климова, водоем, где случилась трагедия, был частным и принадлежал одному из погибших мужчин.

"Это — бывший карьер, для купания он не приспособлен. Лодка не была зарегистрирована, у ее владельца лодки не было прав на управление плавательным средством, оборудованного мотором. Также ни на одном человеке не было спасательных жилетов. Правила безопасности были полностью нарушены, это и привело к трагедии", — пояснил Климов.

По данным властей, с семьями погибших работают психологи.

"Губернатор принял решение о выделении денежных средств семьям погибших. По предварительной информации, каждая из двух семей получит до 100 тысяч рублей", — рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

Инциденты в Карелии



Девятнадцатого июня аналогичная трагедия случилась на Ладожском озере в Карелии. Тогда перевернулась лодка, в которой находились пятеро несовершеннолетних — четверо молодых людей и юноша.

Двум подросткам удалось спастись, судьба троих до сих пор неизвестна. Поиски пропавших продолжаются до сих пор.

По данным МЧС, с момента трагедии были обследованы 295 квадратных километров акватории Ладожского озера. Сейчас к поисковым работам привлечены 130 человек (в том числе водолазы), а также 34 единицы техники.

Следователи также возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

После ЧП на Ладоге уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова напомнила о необходимости уделять особое внимание организации досуга детей.

"Происшествие на Ладожском озере подтверждает необходимость того, чтобы взрослые, особенно вне организованных лагерей, уделили особенное внимание организации досуга детей, необходимо интересоваться тем, куда они планируют отправиться, и позаботиться об элементарных правилах безопасности", — сказала Кузнецова РИА Новости.

Омбудсмен подчеркнула, что особенно актуальной эта тема становится в летний период, когда у детей появляется больше свободного времени.

"Думаю, мы даже специально эту тему обсудим на всероссийском селекторном совещание с участием депутатов Госдумы, региональных уполномоченных, Следственного комитета, МВД", — сказала она.

ЧП на Ладоге случилось в годовщину другой трагедии — 18 июня прошлого года на озере перевернулась лодка с детьми из лагеря "Парк-отель "Сямозеро".

Тогда в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов.

В результате оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей 2002-2004 годов рождения.

После трагедии лагерь "Парк-отель Сямозеро" был закрыт. Фельдшера Ирину Щербакову, которая не поверила звонку тонущих на Сямозере детей, приговорили к трем годам колонии-поселения с отсрочкой приговора до 14-летия ее дочери.