Стали известны новые подробности ЧП на уральском озере

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл — РИА Новости. Девять человек плыли на лодке, которая опрокинулась в воскресенье на водоеме в Челябинской области, в результате ЧП погибли семь человек, сообщило в понедельник следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, вечером 2 июля из озера Максимка Чесменского района (около села Чесма) извлечены тела двух мужчин, 10-летней девочки и 2-летнего мальчика. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело за "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". В ходе поисковых работ были обнаружены тела 8 и 15-летнего мальчиков. По уточненным данным, спастись после опрокидывания лодки смогли четверо детей, сообщает следствие.

"По предварительным данным, мужчина со своими детьми и детьми родственников (9 человек) плыли по озеру на алюминиевой лодке, которая перевернулась. Двое мужчин поплыли с берега на помощь и утонули", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, назначены и проводятся судебные экспертизы по установлению причины смерти, техническая экспертиза по состоянию лодки, допрашиваются свидетели, уточняется в сообщении.

На месте происшествия работают следователи территориального следственного отдела, следователи криминалисты аппарата следственного управления, сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Расследование уголовного дела взято на особый контроль руководителем следственного управления, добавляет следствие.

По предварительным данным, водоем Максимка, на котором случилась трагедия, не оборудован ни для купания, ни для катания на лодках, однако несколько человек решили использовать расположенную на берегу лодку, которая не была оснащена спасательными жилетами.