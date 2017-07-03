Стали известны новые подробности ЧП на уральском озере

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл — РИА Новости. Девять человек плыли на лодке, которая опрокинулась в воскресенье на водоеме в Челябинской области, в результате ЧП погибли семь человек, сообщило в понедельник следственное управление СКР по региону.
"По предварительным данным, мужчина со своими детьми и детьми родственников (9 человек) плыли по озеру на алюминиевой лодке, которая перевернулась. Двое мужчин поплыли с берега на помощь и утонули", — говорится в сообщении.
В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, назначены и проводятся судебные экспертизы по установлению причины смерти, техническая экспертиза по состоянию лодки, допрашиваются свидетели, уточняется в сообщении.
По предварительным данным, водоем Максимка, на котором случилась трагедия, не оборудован ни для купания, ни для катания на лодках, однако несколько человек решили использовать расположенную на берегу лодку, которая не была оснащена спасательными жилетами.