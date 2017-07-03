Опознаны останки двух погибших в крупном ДТП с автобусом в Татарстане

КАЗАНЬ, 3 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Тела двух погибших в крупном ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане идентифицированы, в том числе с помощью генетической экспертизы; все работы по опознанию погибших могут быть завершены в течение двух дней, сообщил министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин.

Пассажирский автобус "Неоплан", ехавший по маршруту Самара – Ижевск, в ночь на воскресенье столкнулся с грузовиком MAN, который буксировался на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ". ЧП произошло в девяти километрах от города Заинск республики Татарстан. По уточненным данным, в автобусе находились 29 человек, в результате столкновения он опрокинулся на проезжую часть и загорелся. На месте погибли 14 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них были госпитализированы 12).

По факту ДТП возбуждены уголовные дела о "нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по осторожности смерть двух или более лиц" и "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". Рассматриваются все версии произошедшего. В частности, как отмечалось, водитель мог уснуть за рулем, не справиться с управлением при обгоне, его мог ослепить свет фар.

"Вчера все 14 тел были доставлены в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы. Проведен забор биологического материала для проведения генетических исследований… Мы начали осуществлять забор биологического материала у родственников, по двум погибшим уже вышли на подтверждение", — сказал Вафин журналистам.

Сейчас, по его словам, решается вопрос о выдаче останков двоих погибших. Вафин отметил, что в понедельник ожидается приезд основного числа родственников жертв ДТП.

"Если качество биологического материала позволит провести необходимые исследования, и нам не понадобится перепроверять, думаю, что в два дня постараемся основные исследования провести", — добавил он.