В московской больнице пьяный посетитель избил медбрата

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Полиция задержала пьяного мужчину, избившего медбрата в приемном отделении больницы на улице Стромынка на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

По данным полиции, инцидент произошел накануне вечером.

"В полицию поступило сообщение от медбрата ГКБ на улице Стромынка, 7 о том, что мужчина 1954 года рождения в помещении приемного отделения этой больницы, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения из хулиганских побуждений, нанес ему удар в голову, причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба и ссадин мягких тканей головы. Участковый уполномоченный по прибытию на место задержал его", — сказал собеседник агентства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.