В Приморье пропитанное наркотиком нижнее белье пытались передать в СИЗО

ВЛАДИВОСТОК, 3 июл – РИА Новости. Сотрудники СИЗО-1 во Владивостоке пресекли попытку передачи арестованному пары нижнего белья, пропитанного наркотиком, сообщает ГУФСИН РФ по Приморскому краю.

"Проверяя очередную передачу, сотрудники заметили, что пара нижнего мужского белья пропитана подозрительным веществом. Предметы были изъяты и отправлены на экспертизу. Проведенное исследование подтвердило, что вещество имеет наркотическое происхождение и является смесью, содержащей производное N-метилэфедрона общей массой почти 3 грамма, что является крупным размером", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".