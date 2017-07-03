Площадь пожаров в Бурятии увеличилась на три тысячи гектаров

КРАСНОЯРСК, 3 июл — РИА Новости. Площадь природных пожаров в Бурятии за выходные увеличилась с 7 до 10 тысяч гектаров, сообщает региональное агентство лесного хозяйства.

За сутки ликвидированы 7 очагов в 6 районах республики на общей площади около 200 гектаров. Ранее сообщалось, что в пятницу в республике горело 7 тысяч гектаров леса.

"По состоянию на 0.00 часов 2 июня в Республике Бурятия проводятся работы по тушению 34 лесных пожаров на общей площади около 10 тысяч гектаров в Бичурском, Кабанском, Прибайкальском, Баргузинском, Иволгинском, Курумканском, Селенгинском, Баунтовском, Заиграевском, Муйском, Северо-Байкальском, Хоринском районах республики, в Байкальском, Джергинском заповедниках, на территории Улан-Удэнского военного лесничества. Из них 24 очага продолжает действовать, и 10 очагов локализованы. В том числе, локализован крупный очаг в Прибайкальском районе", — говорится в сообщении.

На тушении работает около тысячи человек и 199 единиц техники. В Баунтовском и Курумканском районах продолжается наблюдение 11 термоточек в зоне контроля, которые возникли предположительно из-за гроз, общая площадь на данный момент составляет около 19,6 тысяч гектаров.