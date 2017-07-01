В Петербурге арестовали мужчину, изрезавшего ножом супругу и двоих детей

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Мужчина, изрезавший ножом супругу и двоих детей, арестован в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире одного из домов по проспекту Обуховской обороны в Невскому районе, в ходе внезапно возникшей ссоры несколько раз ударил ножом свою супругу 1975 года рождения и детей (мальчика 2001 года рождения и девочку 2005 года рождения). Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц" УК РФ.

"В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.