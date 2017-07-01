В Москве "Сапсан" сбил двух человек, переходивших пути в неположенном месте

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Скоростной поезд "Сапсан" сбил насмерть мужчину и женщину, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте возле станции Крюково в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления МВД на транспорте по ЦФО.

"Скоростной поезд "Сапсан" смертельно травмировал мужчину и женщину, которые переходили железнодорожные пути в неположенном месте возле станции Крюково", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего.