В Ростове-на-Дону упала часть башенного крана, двое рабочих погибли

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл – РИА Новости, Иван Капустин. Часть башенного крана упала в Ростове-на-Дону, двое рабочих погибли, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

"В Советский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Ростовской области поступило сообщение о гибели рабочих на одной из строительных площадок, расположенных по улице Шаповалова в Ростове-на-Дону. По данному факту проводится доследственная проверка", — сообщила Гагалаева.

По предварительным данным, на строительном объекте произошло обрушение части башенного крана. В результате полученных телесных повреждений двое рабочих 1983 и 1977 годов рождения скончались на месте происшествия. Еще один рабочий доставлен в больницу. В настоящее время на месте ЧП работают следователи СК РФ. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.