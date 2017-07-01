В Алтайском крае утонули два ребенка

БАРНАУЛ, 1 июл – РИА Новости. Два ребенка 7 и 15 лет утонули на водоемах Алтайского края, один из них погиб во время купания на территории культурно-оздоровительного комплекса, сообщает СУСК по региону.

По данным следствия, днем 26 июня 15-летний подросток утонул, купаясь в открытом водоеме на территории культурно-оздоровительного комплекса Ключевского района.

"Спасатель комплекса не смог своевременно оказать несовершеннолетнему помощь. Проведенные на месте реанимационные мероприятия результатов не принесли", — говорится в сообщении.

В настоящий момент следователи изъяли документацию в части организации отдыха, проводятся допросы свидетелей произошедшего, сотрудников организации.

Еще одно ЧП произошло на берегу реки Чумыш, где погибла семилетняя девочка из Барнаула. По предварительным данным, девочка отдыхала с семьей на неорганизованном пляже в Залесовском районе. Во время купания она резко ушла под воду. Родители не смогли найти ребенка в воде.