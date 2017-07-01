В Москве пять человек устроили перебранку со стрельбой в воздух

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пять человек устроили перебранку на западе Москвы, один из них выстрелил из травматического пистолета в воздух, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее в СМИ появилась информация о массовой драке со стрельбой на улице Кастанаевская в Москве.

"На улице Кастанаевская произошёл конфликт между группами из двух и из трех граждан. Один из участников конфликта выстрелил вверх из травматического пистолета. Пострадавших нет", — сказал дежурный офицер.

По его словам, участники конфликта доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что участники конфликта не дрались, а только обругивали друг друга.