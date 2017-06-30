В Москве задержали девушку, сбившую байкера

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Москве задержана девушка, находившаяся за рулем Mercedes, сбившего байкера на Кутузовском проспекте, сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее МВД сообщало, что ДТП спровоцировал пассажир легковушки, отвлекший девушку-водителя и вмешавшийся в управление.

"Девушка, управлявшая 26 июня 2017 года автомобилем Mercedes, до момента дорожно-транспортного происшествия возле дома 48 по Кутузовскому проспекту, в результате которого погиб водитель мотоцикла "Yamaha", задержана", — приводятся на сайте ведомства слова Волк.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

По данным ГИБДД, ЧП на западе Москвы произошло в понедельник в час ночи. В СМИ появилась информация, что виновником аварии стал автомобиль Mercedes. Ранее Никулинский суд столицы арестовал до 26 августа студента МГИМО Аркадия Смелова, по версии следствия, сбившего байкера на Кутузовском проспекте в Москве.

Автомобиль на большой скорости сбил мотоциклиста, после чего скрылся с места происшествия, однако виновника аварии удалось быстро задержать. Оказалось, что вскоре после столкновения с мотоциклистом автомобиль вылетел в кювет, зацепив остановку, сообщают СМИ.

Ранее ректорат МГИМО выразил соболезнования семье и близким байкера, погибшего в результате ДТП. В институте считают, что говорить об административных мерах в отношении студента, который, возможно, участвовал в смертельном ДТП на Кутузовском проспекте, пока рано, в вузе ждут информации от правоохранительных органов.