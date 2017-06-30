В Челябинской области градом повредило более 800 домов

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июн – РИА Новости. Более 800 частных домов, четыре школы, два детсада, а также более 18 тысяч гектар сельхозугодий были повреждены в четверг в Брединском районе Челябинской области в результате выпавшего града и сильного ветра, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора.

По данным ГУМЧС РФ по региону, 29 июня в Брединском муниципальном районе прошли ливневые осадки с градом. Град прошел на территории 10 населенных пунктов и пяти поселений. Порывы ветра достигали 16-21 метров в секунду.

"В результате повреждения получили четыре школы, два детских сада, дом ветеранов. По предварительной информации, частичные повреждения получили 823 жилых дома, часть из которых была застрахована. От местных жителей поступило 140 заявлений о частичной утрате имущества. Также повреждено более 18 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур", — говорится в сообщении.

В Челябинской области выпал град размером до семи сантиметров https://t.co/CbXkgggRem pic.twitter.com/2swHRLVwyL — RT на русском (@RT_russian) 30 июня 2017 г.

​Без электричества осталось поселение Ясная Поляна, водоснабжение было нарушено в поселке Мариинский. К 01.00 30 июня электро- и водоснабжение были восстановлены, на текущий момент все объекты стабильно функционируют, уточняется в сообщении.

Губернатор Борис Дубровский принял решение о выделении из резервного фонда региона, по предварительной информации, 10 миллионов рублей на восстановление социальных объектов, а также введение областного режима чрезвычайной ситуации в Брединском районе, добавляется в сообщении.

Кроме того, до 3 июля брединская муниципальная комиссия произведет оценку ущерба, причиненного имуществу людей, после чего будет принято решение о компенсациях этой категории граждан. "Работаем активно в соответствии со всеми регламентами и положениями", – цитирует пресс-служба Дубровского.