Подросток в Алтайском крае лишился рук, пытаясь снять котенка с дерева

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Следователи в Барнауле проводят доследственную проверку по факту травмирования 16-летнего подростка, которому ампутировали предплечья обеих рук, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Уточняется, что проведение доследственной проверки инициировано после сообщений об инциденте в СМИ.

По предварительным данным следствия, 9 июня 2017 года в поселке Спутник города Барнаула 16-летний мальчик, чтобы снять с дерева котенка, попытался пройти по металлической трубе, проходящей от заброшенной бойлерной к дереву. В результате он случайно задел провода линии электропередач, находящиеся над указанной трубой. Мальчик получил обширные ожоги и был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему проведена операция по ампутации предплечий обеих рук.

"В рамках проверки следствию предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ребенок получил термические ожоги и дать правовую оценку действиям лиц, ответственным за надлежащую эксплуатацию электросетей", — говорится в релизе ведомства.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.