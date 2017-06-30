Прокуратура начала проверку из-за видео с купанием крокодила в Черном море

СОЧИ, 30 июн – РИА Новости. Сотрудники прокуратуры и полиции Краснодарского края изучают видео, на котором мужчина купает в море крокодила на поводке рядом с отдыхающими детьми и взрослыми.

В пятницу в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина выгуливает на поводке и купает в море крокодила. Судя по комментариям к кадрам, это происходило на одном из пляжей Анапы, рядом с плавающими в море детьми и взрослыми. При этом окружающие реагируют на крокодила достаточно спокойно, не боятся и даже пытаются его погладить.

Как рассказал РИА Новости старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со средствами массовой информации Антон Лопатин, по этому факту ведется проверка.

"В настоящее время прокуратура проводит проверку, ищет, где именно происходило купание крокодила, устанавливает подробности", — сообщил он.

Выяснением обстоятельств произошедшего также занимаются и сотрудники управления МВД по Краснодарскому краю.

"Заявления от жителей по данному поводу пока не поступали. В настоящее время сотрудники полиции отсматривают и изучают видео на предмет установления времени и места происходящего", — сообщил РИА Новости дежурный главка.