В Крыму произошел массовый сбой в работе сотовой связи и интернета

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Авария на волоконно-оптической линии на участке Темрюк — Керчь привела к перебоям со связью и интернетом на Крымском полуострове, сообщил РИА Новости вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский.

"Произошла аварийная ситуация, она связана с повреждением волоконно-оптической линии связи на участке Темрюк — Керчь. Поэтому был временно ограничен доступ к сети интернет абонентам, которые находятся в роуминге "К-телеком" и "КТК Телеком". Также временно было снижена скорость сети интернета абонентам большинства интернет-провайдеров, ограничено междугороднее телефонное соединение абонентов операторов фиксированной телефонной связи", — сказал Полонский.

По его словам, в настоящий момент аварийные бригады всех операторов выехали на участок повреждения и в кратчайшие сроки планируют восстановить связь в полном объеме. "Это состоится до 18 часов сегодняшнего дня", — подчеркнул вице-премьер.

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