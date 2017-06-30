Житель Кузбасса продал машину, чтобы купить права, и стал жертвой мошенника

КЕМЕРОВО, 30 июн — РИА Новости. Сотрудники кузбасской полиции разбираются в инциденте с 19-летним жителем Прокопьевского района, который продал машину, чтобы купить права, но стал жертвой мошенника и к тому же сам теперь может попасть под статью УК РФ, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

Как выяснили полицейские, накануне заявитель разместил в социальной сети информацию о том, что купит водительское удостоверение. Один из пользователей откликнулся на данное сообщение и за денежное вознаграждение пообещал помощь в решении вопроса.

"Молодой человек продал свою машину, а вырученные деньги передал незнакомцу при встрече. Однако в условленное время злоумышленник не предоставил обещанный документ, перестал отвечать на телефонные звонки заявителя и игнорировал его сообщения в социальной сети", — рассказали в ведомстве.

Полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 24-летний житель Прокопьевска, подозреваемый в серии мошенничеств по сдаче в аренду виртуальных квартир.

"По словам задержанного, он ответил на объявление потерпевшего якобы для того, чтобы преподать ему урок — водительское удостоверение можно получить только после обучения в автошколе. Похищенные деньги он потратил на развлечения", — отметили в ГУМВД. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье "мошенничество с причинением значительного ущерба", санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении дела в отношении заявителя за использование заведомо подложного документа (максимальные санкции соответствующей статьи УК РФ предусматривают за это до 6 месяцев ареста).