Верховный суд признал законным приговор трем врачам госпиталя Вишневского

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Верховный суд России в пятницу признал законным обвинительный приговор трем врачам Центрального военного клинического госпиталя (ЦВКГ) имени Вишневского, которые получили от 3,5 до девяти лет колонии за получение крупных взяток от тяжелобольных пациентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Приговор Московского окружного военного суда в отношении замначальника госпиталя полковника медицинской службы Сергея Свистунова, заведующего 54-м отделением госпиталя Дмитрия Мокрицкого и начальника приемного отделения госпиталя Аветиса Мелконяна оставлен без изменений", — сказала представитель суда.

Данные должности подсудимые занимали в момент задержания. Согласно приговору, замначальника госпиталя Свистунов получил девять лет колонии строгого режима, заведующий отделением Мокрицкий — пять лет колонии строгого режима и начальник приемного отделения Мелконян — 3,5 года колонии строгого режима. Также суд оштрафовал Свистунова и Мокрицкого на четыре и два миллиона рублей, соответственно.

В ходе судебного процесса свою вину признал только Мелконян, остальные фигуранты утверждают о своей непричастности к преступлениям.

По версии следствия, врачи брали деньги с тяжелобольных пациентов для оформления их на лечение в госпитале по государственной квоте. Сумма каждой взятки, как считает гособвинение, варьировалась от 30 тысяч до 350 тысяч рублей.

Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского — главный госпиталь Минобороны РФ, основан в 1968 году и расположен в подмосковном Красногорске. В составе госпиталя функционирует поликлиника. Сам госпиталь, как сказано на официальном сайте медучреждения, является одной из основных клинических баз кафедр терапии, хирургии, реабилитации и физических методов лечения Государственного института усовершенствования врачей министерства обороны Российской Федерации.