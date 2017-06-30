ХАБАРОВСК, 30 июн — РИА Новости. Прокуратура Вяземского района Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении подростка, который под видом сотрудника Роспотребнадзора "штрафовал" продавцов магазинов за продажу сигарет своему несовершеннолетнему приятелю, сообщается на сайте краевой прокуратуры.
Затем обвиняемый делал вид, что составляет акт проверки, после чего предлагал продавцам оплатить штраф на месте в значительно меньшей сумме — от 5 тысяч до 7 тысяч рублей, продавцы отдавали обвиняемому деньги, сообщает прокуратура.
"В ходе предварительного расследования установлены и подтверждены девять эпизодов преступной деятельности обвиняемого, которому на данный момент уже исполнилось 18 лет. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье "мошенничество" и направила дело в суд. Максимальное наказание по статье пять лет лишения свободы", — говорится в сообщении.
Уточняется, что обвиняемый полностью возместил причиненный потерпевшим ущерб в общей сумме 47 тысяч рублей.