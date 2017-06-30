ХАБАРОВСК, 30 июн — РИА Новости. Прокуратура Вяземского района Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении подростка, который под видом сотрудника Роспотребнадзора "штрафовал" продавцов магазинов за продажу сигарет своему несовершеннолетнему приятелю, сообщается на сайте краевой прокуратуры.

По версии следствия, что в феврале несовершеннолетний обвиняемый просил своего знакомого ровесника покупать сигареты в магазинах Вяземского района, а сразу после покупки заходил в магазин, представлялся сотрудником Роспотребнадзора, показывал паспорт несовершеннолетнего покупателя и сообщал продавцам о "грозящем" им штрафе от 30 тысяч до 80 тысяч рублей за продажу табака детям.

Затем обвиняемый делал вид, что составляет акт проверки, после чего предлагал продавцам оплатить штраф на месте в значительно меньшей сумме — от 5 тысяч до 7 тысяч рублей, продавцы отдавали обвиняемому деньги, сообщает прокуратура.

"В ходе предварительного расследования установлены и подтверждены девять эпизодов преступной деятельности обвиняемого, которому на данный момент уже исполнилось 18 лет. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье "мошенничество" и направила дело в суд. Максимальное наказание по статье пять лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что обвиняемый полностью возместил причиненный потерпевшим ущерб в общей сумме 47 тысяч рублей.