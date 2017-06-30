Власти сообщили о незаконной добыче песка возле космодрома "Восточный"

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Сотрудники отдела министерства природных ресурсов Амурской области и полиция закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Циолковский выявили факт добычи песка с нарушениями действующего законодательства для строительства объектов космодрома "Восточный", сообщает правительство региона.

По данным властей, ранее в министерство природных ресурсов области поступила информация от администрации ЗАТО о возможном нарушении закона о недрах, специалисты выехали на указанный песчаный карьер в 5 километрах от города Циолковский.

"В ходе рейдового мероприятия было установлено, что ряд лиц занимались добычей песка в больших объемах для строительства объектов космодрома "Восточный". Добыча велась при помощи 16 самосвалов и одного экскаватора, который был позже изъят сотрудниками министерства. На самосвалах был изображен логотип "Спецстрой России". В настоящее время ведется административное расследование – устанавливается причастность ФГУП ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" к выявленному нарушению и учитываются все обстоятельства дела", — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что лицензия на добычу песка в карьере выдана ФГУП ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России", но "ее техническая документация не приведена в соответствие с законодательством, что является нарушением и препятствует осуществлению добывающей деятельности".